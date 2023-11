Le député Stéphane Bergeron souligne le 40e anniversaire du Groupe amical de Sainte-Julie

Dans une déclaration prononcée à la Chambre des communes, le 27 novembre dernier, le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a souligné le 40e anniversaire du Groupe Amical de Sainte-Julie, qui a été célébré le 9 septembre dernier, dans le cadre d’un repas ayant permis de rassembler plusieurs bénévoles qui ont œuvré au sein de ce remarquable organisme au cours des quatre dernières décennies.



«Depuis près d’un demi-siècle, le Groupe Amical se consacre au mieux-être des aînés de Sainte-Julie en leur mitonnant périodiquement des repas sains, succulents et réconfortants à prix modique, tout en les conviant à se rassembler pour les partager et à prendre part à des activités, ce qui contribue sans nul doute à enrichir leur vie sociale», a poursuivi le député de Montarville.



«Quarante ans dans l’histoire d’un peuple qui compte quelque 400 ans d’existence, c’est tout simplement remarquable et cela mérite d’être souligné comme il se doit. Je remercie les visionnaires qui ont fondé ce groupe il y a 40 ans et les bénévoles qui s’y sont succédés au fil des ans, nous permettant de célébrer ces quatre décennies de dévouement exemplaire. Félicitations et longue vie au Groupe Amical de Sainte Julie et à ses membres!», de conclure Stéphane Bergeron.