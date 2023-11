De fil en aiguille

Rendez-vous annuel, l’expo-cadeaux du Cercle des fermières de Boucherville était de retour en fin de semaine dernière au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Quinze artisanes aux doigts de fée ont mis en valeur leur savoir-faire textile et leur créativité. Elles ont présenté des ouvrages revenus au goût du jour, de tricot, de tissage, de courtepointe, de broderie et même de céramique. L’événement a permis aux visiteurs d’échanger avec elles et de trouver des idées cadeaux pour les fêtes.