Travaux sur la route 132 entre les montées de la Picardie et de la Baronnie

🚧 Le Ministère des Transports nous informe que des travaux auront lieu sur la route 132, entre la montée de la Picardie et la montée de la Baronnie afin de refaire un passage à niveau.

𝐋𝐚 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞-𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞́𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞̀𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞𝐬, 𝐝𝐮 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚̀ 𝟔 𝐡 𝟑𝟎 𝐚𝐮 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚̀ 𝟐𝟎 𝐡.

Une circulation locale sera possible pour les résidents et travailleurs voulant accéder aux entreprises situées sur le tronçon fermé de la route 132. Les détours auront lieu par la montée de Picardie, le chemin de la Baronnie et la montée de la Baronnie.

Les travaux, effectués par le CN, pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Consultez le Québec 511 pour planifier vos déplacements.