C’est le 25 et 26 novembre prochain que se déroulera la Guignolée à Sainte-Julie



Vous pouvez donner à la Maison de l’Entraide, 500 Ave Jules Choquet, local 100 par don directement à l’organisme, par chèque ou par transfert bancaire à : info@maisondelentraide.com (mot de passe guignolée).



Pour les dons en denrées :

Nous aurons des camions et des bénévoles le samedi 25 novembre de 12 h à 17 h à l’extérieur de 4 épiceries de la ville : au IGA, au Provigo, au Métro,au Maxi ainsi qu’à la Pharmacie Jean-Coutu (Montée Ste-Julie)

Vous pourrez également donner dans les boîtes installées à cet effet à l’entrée de la Friperie au 500 Ave Jules Choquet ainsi qu’à d’autres points de chute.

Aussi, les enfants pourront apporter des dons de denrées non périssables dans les écoles de la ville ainsi que dans certaines garderies. Les informations vous seront transmises par les écoles ou les garderies participantes au mois de décembre.



De plus, la « Guignolée traditionnelle de Sainte-Julie » se déroulera le dimanche 26 novembre 2023

Comment participer à la Guignolée traditionnelle? En donnant aux Guignoleux qui frapperont à votre porte entre 11h et 17h. ou en étant bénévole.

Rendez-vous au centre communautaire du 550 boulevard St-Joseph

Heure du départ des Guignoleux : 11h

Vous recevrez un ou plusieurs parcours, selon votre disponibilité



Venez sillonner les rues de Ste-Julie dans l’esprit du partage. Ensuite, venez nous rencontrer et un lunch sera fournie aux participants.

N.B. Les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte.



Pour les cadeaux :

Vous pourrez vous procurer une boule de Noël contenant l’âge et le sexe de quelqu’un chez Jeux et jouets, chez Vice Versa fleuriste ou à la Maison de l’Entraide. Vous pourrez acheter à la personne pigée un cadeau entre 20$ et 25$ que nous remettrons lors de la distribution des paniers de Noël. Nous débuterons la distribution des boules de Noël vers le 13 novembre et les cadeaux devront nous être remis à l’Entraide avant le 8 décembre.



Merci de participer !