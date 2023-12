Guignolées: des dons en tout temps pour des besoins grandissants

Les responsables des différentes guignolées à travers la région rappellent qu’il est toujours temps d’apporter un don en argent ou en denrées aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité, et que certains produits sont particulièrement en demande.

À ce stade-ci du mois de décembre, les bénévoles constatent qu’il y a une diminution générale des dons sous forme de denrées et un manque pour certains produits, dont entre autres les petits déjeuners (céréales, tartinades, miel, confitures, etc.) et collations (purée de fruits et barres tendres), les boîtes de conserve de fruits et de viandes (thon, poulet, jambon), et il est bon de savoir que les produits d’hygiène féminine et les couches pour bébés sont fort populaires.

Les organismes rappellent que c’est plus de 575 familles en situation de vulnérabilité dans la MRC et à Boucherville qui ont pu bénéficier d’un soutien au cours des dernières années, alors que c’est près de 9 000 personnes qui ont reçu de l’aide alimentaire régulièrement au cours de l’année. Ils ajoutent que les inscriptions aux paniers de Noël qui ont cours présentement laissent présager une augmentation notable des demandes.

Ils soulignent en terminant qu’il est toujours temps de poser un petit geste qui peut parfois faire une grande différence et ce, tout au long de l’année.







Vos dons en tout temps



Boucherville : le Comité d’Entraide de Boucherville / Don en ligne guignoleeboucherville.com Chèque envoyé au 11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord, Boucherville, QC J4B 4Y2

Sainte-Julie : la Maison de l’Entraide / Don électronique par transfert bancaire à : direction@maisondelentraide.com – mot de passe : Entraide Chèque envoyé au 500, av. Jules-Choquet #100, Sainte-Julie (Québec) J3E 1W6

Varennes : Action Bénévole Varennes / Don en ligne actionbenevolevarennes.org/dons/ Chèque envoyé au 50, rue de la Fabrique, Varennes J3X 1R1