Bientôt une nouvelle clinique médicale régionale à Varennes

Plusieurs membres de la communauté varennoise ainsi que des élus de la région ont participé, lundi soir dernier, à l’annonce officielle de la construction d’une toute nouvelle clinique médicale multidisciplinaire régionale.

Le Réseau Synergie Santé ainsi que le Fonds d’investissement immobilier Innoval sont les grands responsables de la concrétisation de ce projet.

Le nouveau centre permettra la croissance du groupe de médecine familiale GMF du Petit-Bois / Clinique médicale René-Gauthier de Varennes et disposera d’espaces pour l’aménagement d’une pharmacie, d’un centre de radiologie, d’une clinique de prélèvement et d’une multitude d’autres services, tels que la physiothérapie, la dentisterie, l’optométrie et autres professionnels de la santé.

La construction du bâtiment d’une superficie de 35 000 pieds carrés débutera au printemps 2024 sur le site du Carrefour de l’Énergie, situé à l’angle du boulevard Lionel-Boulet et du chemin de l’Énergie. Les travaux évalués à plus de 10 M$ s’échelonneront sur une période d’environ un an.

Selon les gestionnaires du Réseau Synergie, la localisation stratégique de cette clinique permettra d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé à près d’un demi-million de résidents dans un rayon de 20 kilomètres et favorisera l’attractivité des professionnels de la santé.