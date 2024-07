Le vandalisme préoccupe le conseil à Varennes

Le vandalisme est source de préoccupations à Varennes et le conseil municipal a averti qu’il prévoit interdire bientôt les attroupements sur la voie publique et une préposée a été mandatée afin de faire respecter les règlements concernant entre autres la sécurité, paix et l’ordre public.



Au point 5 de l’ordre du jour, la conseillère Brigitte Collin, présidente du Comité de sécurité publique, a déposé un avis de motion pour la présentation et le dépôt du projet de règlement 661-7 modifiant le règlement 661 concernant la sécurité, la paix et l’ordre afin de prévoir une interdiction d’attroupement sur la voie publique.



De plus, un mandat a été donné à Mme Évanel Gauthier afin d’émettre des constats d’infraction dans le cadre de l’application des règlements concernant la circulation, les animaux, le parc canin, les nuisances, la signalisation et également la sécurité, la paix et l’ordre sur la voie publique.



Lors de la parole aux conseiller, Gaétan Marcil s’est prononcé au sujet des actes de vandalisme observés sur le territoire de Varennes : « Nous sommes présentement en réflexion. J’ai assisté semaine passée à une rencontre avec différentes personnes impliquées au niveau de la Ville, entre autres avec la Maison des jeunes et le service de police, et on a réfléchi, on a discuté sur différentes solutions. Nous, au niveau du conseil, on en a encore parlé ce soir (le 3 juillet) et on est en réflexion aussi pour essayer de trouver des solutions ».



Il a ajouté : « Si vous avez des idées, ne vous gênez pas pour nous les transmettre, on est en réflexion pour trouver des solutions ».