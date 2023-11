Un objectif de 450 000 $ pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

La Guignolée des médias de la Rive-Sud est de retour pour une 22e édition. Jusqu’au 30 décembre, les citoyens sont invités à faire preuve de générosité car les familles sont de plus en plus nombreuses à souffrir d’insécurité alimentaire.

La traditionnelle collecte de rue se tiendra le jeudi 7 décembre, et les dons en ligne seront aussi les bienvenus afin d’atteindre l’objectif de 450 000 $, 25 000 $ de plus que l’a dernier.

Comme toujours, les médias locaux, tels les hebdos de Gravité média, TVRS, les Versants et la radio 103,3 sont les fers de lance de cette campagne dont les porte-paroles sont l’entrepreneur bien connu, Luc Poirier, et l’artiste Jérôme Charlebois.

Tous les dons seront remis à 21 organismes accrédités, dont le Comité d’entraide de Boucherville, qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue. Parmi les grands donateurs, la ville de Boucherville a annoncé un don de 5 000 $.

Les dons en argent et en denrées non-périssables peuvent être faits chez Nissan Longueuil, Boucherville et Brossard, dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu à Saint-Lambert, Brossard et Place Cousineau, les épiceries IGA, Métro, Maxi, Provigo ou à http://www.guignoleerivesud.org ou, pour effectuer un don en ligne : www.GGMRS.org/dons.

La Grande Guignolée dispose également d’un espace réservé pour la collecte de produits au 845, rue Saint-Charles, Saint-Lambert. Il faut absolument appeler au 514 993-2657 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison.