Le défilé de Noël de Sainte-Julie illuminera les rues le 2 décembre prochain

De nombreuses activités sont prévues en marge du 25e défilé de Noël de Sainte-Julie, qui se tiendra le samedi 2 décembre 2023 en soirée. Des citoyens de partout dans la région sont attendus pour l’occasion.



Village de Noël

De 16 h à 21 h, le village de Noël animera les participants dans le stationnement de l’église de la rue Principale. Des commerçants locaux et régionaux feront découvrir leurs spécialités et leurs produits.



Illumination des décorations de Noël

Dès 16 h 30, les décorations de Noël du Vieux-Village s’illumineront sur la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, à la suite d’un compte à rebours. Des ornements seront remis sous le principe du premier arrivé premier servi et du chocolat chaud sera servi gratuitement.



Défilé de Noël

Composé de chars allégoriques, de mascottes, de danseurs et de musique, le défilé de Noël de Sainte-Julie suscite l’intérêt des citoyens depuis plus de 25 ans. Le départ du trajet se fait à 18 h sur le boulevard des Hauts-Bois près du chemin du Fer-à-Cheval et se termine vers 21 h à l’intersection de la rue Principale et du boulevard N.-P.-Lapierre.



« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de s’impliquer encore une fois auprès de l’organisme du Défilé de Noël. J’invite tous les citoyens à se joindre aux festivités et à s’imprégner de la magie des Fêtes. Ces activités permettent de lancer la saison des célébrations ! », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.