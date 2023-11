La Ville de Sainte-Julie préoccupée par l’installation déficiente de cheminées

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie attire l’attention de la population sur les risques accrus d’incendies liés à des installations défectueuses de cheminées. Au cours de la dernière année, plusieurs incidents ont été signalés, mettant en lumière l’importance cruciale d’un entretien approprié et d’inspections régulières.



Des experts en sécurité incendie ont observé des déficiences lors de l’installation de cheminées préfabriquées à double paroi refroidies par air. Ces défectuosités remontent à la construction et à l’installation de celle-ci. Afin de s’assurer que les installations sont adéquates et ne constituent pas de risque d’incendie, le Service de sécurité incendie recommande de faire appel à un expert certifié par l’Association des professionnels de chauffage (APC).



Il est également important de rappeler que la durée de vie utile d’un appareil de combustion et ses composantes, incluant la cheminée, se situe entre 20 et 30 ans. La Ville encourage vivement tous les propriétaires d’appareils de combustion à effectuer une inspection annuelle et un nettoyage de l’appareil de chauffage, des conduits et de la cheminée, et ce, peu importe l’âge, de celui-ci. En faisant cette inspection et ce nettoyage annuellement, des vies seront sauvées et bien des soucis pourront être évités. Le Service de sécurité incendie rappelle qu’il est recommandé de faire appel à un expert certifié par l’Association des professionnels de chauffage (APC), que ce soit pour l’installation, l’inspection ou le ramonage d’un appareil de combustion.



Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service de sécurité incendie par téléphone au 450 922-7100 ou à consulter le site Web dans la section Sécurité incendie.