Rétrospective 2023: un projet de 80 places en CPE annoncé… puis annulé

En janvier, l’annonce de 80 nouvelles places en Centre de la petite enfance (CPE) au cœur du stationnement incitatif de Sainte-Julie a suscité beaucoup d’espoir auprès de nombreuses familles, mais quelques mois plus tard, le projet a déraillé, car l’installation aurait été située trop près de l’autoroute 20, ce qui causait bien des inquiétudes.

La quatrième installation du CPE Julie-Soleil devait notamment offrir 20 places pour les poupons de 0 à 18 mois et il était question de proposer des services pour les enfants ayant des besoins particuliers.

En juillet toutefois, la direction générale et la présidence du conseil d’administration des CPE Julie-Soleil ont expliqué que la construction n’aurait pas lieu pour des raisons de santé et de sécurité. Elles ont fait valoir que plusieurs études avaient démontré les impacts négatifs sur la santé dans les installations qui se trouvent à l’intérieur d’un corridor de sécurité de 300 mètres d’une autoroute et ce CPE aurait été situé à seulement 130 mètres de l’A-20. Les dirigeants auraient eu connaissance de ces études seulement après l’annonce officielle de janvier, ce qui ne leur aurait pas donné le choix d’annuler par la suite le projet.

Le maire Mario Lemay s’est dit surpris et déçu que l’installation ne soit pas construite comme prévu, car on ne peut pas la construire ailleurs à Sainte-Julie. Il a donc demandé au ministère de faire un nouvel appel d’intérêt auprès des autres CPE.