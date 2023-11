Grève du personnel scolaire les 21, 22 et 23 novembre

Les trois syndicats locaux représentant les employés du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) nous ont confirmé la tenue de trois nouvelles journées de grève pour tout le personnel syndiqué les 21, 22 et 23 novembre prochains. Cet avis de grève touche l’ensemble du personnel enseignant, professionnel et de soutien du CSSP.



De ce fait, toutes les écoles, les centres de formation, les services de garde et les centres administratifs seront fermés pendant ces trois journées.



Élèves du primaire et du secondaire

Les rencontres de parents prévues avec les enseignants lors de ces trois journées ne pourront pas avoir lieu et sont reportées. Les détails seront précisés par votre établissement scolaire.



Il est à noter que le vendredi 24 novembre est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. Les services de garde accueilleront les élèves inscrits à la journée pédagogique selon l’horaire prévu.



Évolution de la situation

Le droit de grève appartenant aux syndicats, ceux-ci pourraient décider d’annuler la grève à tout moment. En outre, si une entente était conclue entre le gouvernement et les employés des secteurs public et parapublic avant ou pendant la grève et que celle-ci est annulée, nous communiquerons avec les parents dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à surveiller nos communications à cet effet.



Bien que cette situation soit hors de notre contrôle, nous sommes conscients des difficultés que cela peut occasionner dans votre organisation familiale. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.