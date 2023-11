Varennes en deuil de Karl Tremblay, chanteur du groupe Les Cowboys Fringants

L’ensemble des Varennois, les élus et le personnel de la Ville de Varennes expriment leur tristesse à la suite du décès de Karl Tremblay, chanteur du groupe Les Cowboys Fringants. Toutes nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses amis. Nous vous offrons nos sincères condoléances.



Karl Tremblay et Les Cowboys Fringants ont marqué la musique d’ici et aussi les 350 ans de la Ville de Varennes avec le spectacle le plus grandiose qui a eu lieu sur notre territoire. Karl faisait aussi la fierté des Varennois à titre de président et cofondateur de l’entreprise locale de jeux vidéo et d’applications mobiles Triple Boris. Nous rendons hommage à un homme de grands talents et d’une grande générosité.



Merci Karl! Ton œuvre demeurera gravée pour toujours dans nos mémoires.