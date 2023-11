Un Mérite étudiant pour Mishel Kleonin

Elle a obtenu une moyenne générale de 98 % en cinquième secondaire et eu une note de 100 % en mathématiques. Ces exploits ont permis à Mishel Kleonin de recevoir le prix Mérite étudiant, qui lui a été décerné lundi dernier par les membres du conseil municipal de Boucherville.

La récipiendaire, une Bouchervilloise âgée de 17 ans, a fréquenté l’école secondaire De Mortagne. Maintenant étudiante au collège Dawson, elle souhaite poursuivre ses études à l’université en finance et entreprenariat.

Modèle pour la jeunesse, Mishel est intellectuellement curieuse et persévérante. Elle s’exprime et écrit parfaitement en français et en anglais bien que sa langue maternelle soit slave, a commenté la conseillère municipale responsable de l’Ordre du Mérite, Jacqueline Boubane.

Les parents de Mishel ont émigré à deux reprises. De la Russie à Israël, pays natal de Mishel, puis au Canada. Mishel avait alors 4 ans lorsqu’elle est arrivée au Québec.

Le prix Mérite étudiant a pour objectifs de souligner le parcours scolaire exceptionnel d’étudiants bouchervillois et de leur permettre de poursuivre des études supérieures avec l’octroi d’une bourse de 2000 $ offerte grâce aux surplus des festivités du 350e anniversaire de Boucherville.