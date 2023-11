Projet novateur pour soutenir les proches de personnes en situation de détresse

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et le Carrefour santé mentale pour les familles et l’entourage (CSMFE) unissent leurs expertises afin de soutenir les familles et les proches de personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou en situation de crise. Ce projet novateur vise à intervenir au bon moment auprès de ces personnes proches aidantes afin d’éviter qu’elles se retrouvent sans ressource, épuisées ou en situation de crise elles-mêmes.



Suite à l’intervention de l’Équipe de soutien en intervention psychosociale (ESIP) ou du centre de crise en prévention du suicide l’Accès auprès d’un usager, l’intervenant dédié du CSMFE interviendra auprès des proches en leur offrant du soutien à long terme et en les dirigeant vers différentes ressources pour assurer leur bien-être. Ces interventions pourront se réaliser à domicile, au centre de crise l’Accès, à l’unité de soins et à l’urgence de l’Hôpital Pierre Boucher ou même dans des lieux publics, si nécessaire.



« Nous le disons souvent, les problèmes de santé mentale ne touchent pas seulement la personne qui en souffre, mais tout son entourage. Les proches sont souvent confrontés à plusieurs défis de taille exigeant une réponse rapide. La bonification de notre partenariat avec le CSMFE s’inscrit dans une réorganisation de nos services de crise et un désir d’arrimer nos forces pour le bien-être de la population. Les impacts et les retombées de ce projet pilote d’une durée de 24 mois seront évalués afin d’établir le potentiel de développement sur d’autres territoires. » – Robert J. Borris, Directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie-Est