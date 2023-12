Un prix d’excellence pour un projet unique au Québec: près de 5 000 aînés ont évité d’aller à l’urgence dans la région

Le CISSS de la Montérégie-Centre a remporté un prix de l’Institut d’administration publique du Québec pour un projet unique au Québec, Innover pour mieux répondre aux besoins des aînés, qui a permis à 5 665 personnes âgées d’éviter d’aller inutilement à l’urgence, tout en recevant les soins appropriés à chaque cas.

« Plus de 5 000 aînés ont évité l’urgence alors que, dans les anciennes pratiques, elles seraient allées à l’urgence », résume Nancy Beaulieu, directrice des services de soutien à domicile. Elle explique que, dès que le Centre de communication santé reçoit ce type de demandes, il les transmet à la paramédecine de régulation et, en 30 minutes en moyenne, un technicien ambulancier paramédical se présente au domicile de l’usager dans un véhicule de fonction.

Celui-ci vérifie l’état de santé de la personne, en collaboration avec une infirmière du soutien à domicile qui est à distance. Selon l’évaluation, l’infirmière proposera un rendez-vous à l’usager dans une clinique médicale le lendemain ou une visite de l’infirmière du soutien à domicile. Elle peut consulter le médecin de famille du patient ou un médecin de garde en cas de doute, et un suivi sera effectué dans les 24 heures.

Dans 63 % des cas, tous les soins requis ont été offerts en évitant le recours à l’urgence et plus de la moitié des usagers ont reçu tous les soins dans leur milieu de vie sans l’intervention d’un médecin. Le taux de satisfaction des usagers a été de 96 % pour les utilisateurs de ce projet unique au Québec et inspiré d’initiatives mises en place en Ontario et ailleurs en Amérique du Nord.

« Plutôt que d’envoyer une ambulance avec deux techniciens ambulanciers paramédicaux à domicile, on en envoie seulement un dans un véhicule de fonction. On garde alors nos ambulances pour les vraies urgences », de conclure Mme Beaulieu.

Ce projet a vu le jour en janvier 2020 avec les partenaires du CISSS de la Montérégie-Centre, soit la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), Ambulances Demers et le Centre de communication santé de la Montérégie.