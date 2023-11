Longueuil toujours en attente de son permis pour abattre les cerfs du parc Michel-Chartrand

L’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand de Longueuil devra attendre encore un peu car la Ville n’aurait pas encore obtenu tous les permis pour procéder à l’opération. Au cabinet de la mairesse on indique que plus de détails seront annoncés au cours des prochaines semaines. L’abattage pourrait donc avoir lieu durant l’hiver.

Selon le groupe de citoyens contre l’abattage des cerfs, Longueuil ferait alors appel à un groupe de six archers qui abattraient les bêtes avec des flèches durant plusieurs jours. Trois agences de sécurité seraient appelées à sécuriser les entrées du parc pour éviter la circulation. Les archers pourraient ainsi abattre une centaine d’animaux si bien sûr il en reste autant dans le parc car selon les estimés des groupe de défense des animaux il y en aurait entre 60 et 65 actuellement dans le parc Michel-Chartrand.

Des représentants du groupe contre l’abattage doivent d’ailleurs manifester lors de

l’assemblée publique des élus longueuillois, aujourd’hui mardi 14 novembre, alors qu’une surveillance accrue du parc par les membres, devrait permettre de transmettre rapidement des images de lorsque l’opération sera menée. La possibilité d’intenter d’autres recours judiciaires est également à l’étude.

Boucherville

La saga des cerfs de Longueuil pourrait par ailleurs trouver écho du côté du parc des-Iles-de Boucherville et même aussi au parc du Mont Saint-Bruno ou, dans les deux cas, une surpopulation de cerfs est aussi observée. Maintenant que le ministère de la Faune des Forêts et des Parcs a modifié sa loi pour permettre une activité de chasse dans les parcs de la SEPAQ, Simon Boivin, le porte-parole de la Société des établissements de plein air du Québec du Québec, a indiqué à La Relève qu’une nouvelle communication précisant la suite des choses dans les deux parcs serait faite dans les prochaines semaines. Les actions concrètes pour éliminer les cerfs en surpopulation seraient alors à prévoir au cours des prochains mois dans les deux parcs de la SEPAQ de la Rive-Sud.