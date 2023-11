Les meilleurs artisans du boudin au Québec sont honorés à Boucherville

L’Espace Gourmand, à Boucherville, a été récompensé pour une deuxième année consécutive pour son boudin, à l’occasion du concours provincial du meilleur boudin organisé par l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville.

Le commerce de la rue Lionel-Daunais a remporté un Délys de bronze dans la catégorie Meilleur boudin « créatif » alors que l’an dernier, il avait mis la main sur un Délys d’argent dans la catégorie Meilleur boudin « classique ».

Le traiteur Las Olas de Longueuil a, pour sa part, décroché un Délys d’argent dans la catégorie « créatif ».

L’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville organise annuellement, depuis cinq ans, un concours dont l’objectif est de de valoriser la qualité du boudin québécois et le travail des artisans du Québec œuvrant dans des établissements de charcuterie ou de restauration.

Vingt-deux établissements ont participé au concours tenu le 14 octobre dernier. Trente juges amateurs et professionnels ont alors goûté et évalué à l’aveugle 61 échantillons de boudin en vue de décerner six prix Délys.

Les récompenses ont été décernées le 12 novembre au cours d’un banquet qui a réuni 150 personnes au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Les lauréats

Prix Délys pour le meilleur boudin « classique »

Délys Or : La Maison du Rôti (Montréal)

Délys Argent (ex aequo): Le restaurant La Fenouillière (Sainte-foy) et Le Pied Bleu (Québec)



Prix Délys pour le meilleur boudin « créatif »

Délys Or : La Maison du Roti (Montréal)

Délys Argent : Le traiteur Las Olas (Longueuil)

Délys Bronze : Le Comptoir Espace Gourmand (Boucherville)

Deux nouveaux Chevaliers du Goûte-Boudin

Au cours de la soirée de remise des Délys, la présidente de l’AQGBB et Grand-maître, Florence Junca-Adenot, a adoubé deux nouveaux chevaliers, soit Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain et Jean-Pierre Curtat, chef des cuisines de la Société des casinos du Québec.

Ces deux nouveaux Chevaliers ont prêté serment et promis de faire la promotion du produit au Québec.