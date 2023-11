Il est désormais possible de s’inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé

Une nouveauté mérite d’être soulignée, car le processus d’inscription au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) peut maintenant s’effectuer en ligne.

Le 7 novembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a fait savoir que les patients sans médecin de famille pourront désormais s’inscrire en ligne afin d’obtenir un rendez-vous médical ou un service de santé.

Le nouveau questionnaire en ligne (https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr) permettra de faire part d’un besoin de santé afin d’être pris en charge plus rapidement. Un intervenant du GAP rappellera la personne (il pourrait y avoir jusqu’à trois tentatives en tout) afin d’effectuer une évaluation et la diriger vers la ressource la plus appropriée. À la réception de l’appel, il suffira de sélectionner une option: soit accepter l’appel, demander à être rappelé plus tard ou annuler la demande si elle n’est plus nécessaire.

Selon la directrice de l’accès et de la coordination des partenariats avec la première ligne au CISSS de la Montérégie-Est, Mélanie Malenfant, depuis le lancement du GAP, le centre est passé de 5 à 50 employés qui reçoivent entre 200 et 300 appels par jour, alors que l’équipe traite près de 1 000 demandes par semaine.

Il est à noter en terminant qu’il est toujours possible de communiquer avec le GAP en composant le 811, option 3.