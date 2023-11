L’art postal à la Galerie Vincent d’Indy

Une quarantaine d’artistes de la Rive-Sud participera à une exposition collective assez originale consacrée à l’art postal et présentée à la Galerie Vincent d’Indy.

Durant six mois, les artistes ont créé et envoyé une carte postale au Café centre d’Art de Boucherville. Chacune des réalisations devait respecter des critères tels qu’une couleur proposée pour chaque mois et la dimension de six par cinq pouces.

L’exposition sous le commissariat d’Anne Desrosiers regroupe plus de 200 créations.

Elle se tiendra du 14 novembre au 17 décembre et le vernissage aura lieu le 14 novembre à 17 heure à la Galerie Vincent d’Indy, située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.