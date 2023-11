Fleurons du Québec : le programme Potager partagé de la Ville de Sainte-Julie remporte le prix Reconnaissance 2023 en agriculture urbaine

La Corporation des Fleurons du Québec a procédé le 2 novembre dernier, à Saint-Hyacinthe, au dévoilement des résultats de la 18e édition du programme. La Ville de Sainte-Julie a remporté, ex æquo avec la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, le prix Reconnaissance 2023 en agriculture urbaine pour son programme de Potager partagé.



« Nous sommes particulièrement fiers de ce prix. Celui-ci est le fruit d’un effort collectif du Comité de la biodiversité et de l’environnement et des employés municipaux qui ont à coeur de rendre notre ville plus verte. En plus d’embellir la ville, le programme Potager partagé permet, depuis deux ans, de faire découvrir les plaisirs du jardinage aux citoyens. Cette activité s’inscrit dans le volet éducation de la Politique horticole adoptée en 2021 », commente le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



À propos du programme Potager partagé

Au mois de mai, les écoles primaires de la Ville qui désirent participer au programme reçoivent des boîtes à jardin. Les élèves et leur enseignant font des semis et débutent la plantation des fruits et des légumes.



À la fin de l’année scolaire, les boîtes à jardin sont récupérées dans les écoles et envoyées dans des entreprises et organismes du territoire afin de poursuivre la croissance des plantations pendant la saison estivale. Les citoyens, les employés et les élèves peuvent se procurer des fruits et légumes dans ces boîtes au cours de l’été.



À propos de la Corporation des Fleurons du Québec

La Corporation des Fleurons du Québec a pour mission d’organiser, soutenir et développer le programme de classification horticole pour les municipalités québécoises. Le programme a des retombées sur les plans social (santé, bien-être, fierté), économique (développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain).



Les résultats de la 18e édition du programme sont publiés sur le site www.fleuronsduquebec.com.