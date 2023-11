Hausses de taxes et report de projets à prévoir à Varennes en 2024

Les contribuables de Varennes ne bénéficieront assurément pas, comme l’an dernier, d’un gel de taxes en 2024 car le maire Martin Damphousse a pris soin, il y a quelques heures, de diffuser une lettre ouverte dans laquelle il annonce non seulement le report de certains projets mais aussi que le prochain compte de taxes contiendra au moins une indexation donc, une hausse. Voici d’ailleurs la communication du maire :



« À pareille date l’année dernière, je publiais une lettre ouverte intitulée L’inflation affecte les finances municipales expliquant en quoi les municipalités étaient affectées par ce stress financier. Un an plus tard, nous réalisons que l’inflation fait encore très mal aux villes et municipalités qui sont à planifier leurs budgets pour l’année prochaine. À titre de maire, il est de mon devoir d’informer les citoyens des raisons pour lesquelles cette inflation entraînera des répercussions importantes en 2024.

D’abord la montée des taux d’intérêt continue de provoquer de lourds effets sur les grands chantiers comme la réfection des rues et la mise à niveau des infrastructures. Par conséquent, des projets non admissibles à des subventions gouvernementales devront être reportés à cause des frais d’intérêt qui ont une incidence sur notre capacité de payer. Actuellement, l’impact des changements climatiques sur les infrastructures municipales est criant. Des villes ont été touchées par des inondations, des refoulements d’égouts et de l’érosion.

Ensuite, l’augmentation des prix se fait ressentir sur les budgets municipaux, principalement dans la construction et dans l’approvisionnement de matériel. Depuis 2020, nous avons connu des hausses de 30 % à 70 %, tout type de projet confondu. Les soumissions déposées par les entrepreneurs dépassent souvent les estimations prévues. De plus, le conseil municipal fait face à un accroissement de dépenses provenant d’organismes paramunicipaux comme la sécurité publique et le transport collectif, pour ne nommer que ceux-ci. À Varennes, les quotes-parts versées pour ces services devront être considérablement majorées l’an prochain.

Pour réussir à nous adapter à des conditions économiques plus restrictives et optimiser nos dépenses, nous évaluons présentement des avenues de compression dans chacun des services de la Ville. Cependant, une indexation est certainement à prévoir. Mais comme je le mentionne fréquemment, Varennes a le privilège de connaître une situation fiscale avantageuse grâce au développement économique et commercial de ses parcs industriels. La progression des revenus non résidentiels allège le fardeau fiscal des Varennois ».