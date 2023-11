Vers un plan de réduction des gaz à effet de serre (GES) à Boucherville

La Ville de Boucherville, en collaboration avec Développement économique Longueuil (DEL) et Énergère, une entreprise de services écoénergétiques de premier plan au Québec, a tenu, le 26 octobre, un atelier de consultation avec des représentants de 20 entreprises du territoire, des acteurs importants en matière de réduction des GES. Le but de cette activité était entre autres d’aider la Ville à identifier les freins, les opportunités ainsi que les leviers nécessaires pour concevoir un futur plan de réduction des GES complet et permettre l’atteinte de ses objectifs.

Cette rencontre a débuté par la présentation des principales sources d’émissions de GES de la collectivité bouchervilloise, suivie d’une présentation de Intersand, une compagnie qui produit des litières agglomérantes et innovantes pour chats. Cette dernière a partagé ses efforts de réduction des GES dans le but de motiver les autres industries à agir dans ce dossier. Mandaté pour orienter et soutenir les entreprises du territoire dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres, DEL a également fait part de son offre de services en matière de développement durable.

Un atelier de travail d’une durée d’une heure et demie a permis aux entreprises d’échanger sur les quatre principaux axes mis de l’avant pour cette activité spéciale, soit :

1. Les objectifs de réduction des émissions de GES à court terme (2030) et long terme (2050);

2. Les stratégies et initiatives que l’industrie pourrait adopter afin de réduire les émissions de GES et atteindre leurs objectifs de réduction;

3. Les obstacles ou défis qui freinent la réduction des émissions de GES dans les activités des entreprises;

4. L’apport des différents paliers de gouvernements pour favoriser les initiatives de réduction des émissions de GES des industries.

Emballages Marcan; Magnus 1946 Produits Chimiques Ltée; Norbec Systèmes Inc.; Produlith; Unimax; Zanotti Canada.