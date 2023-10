Une section Rive-Sud de Montréal pour l’Association québécoise des retraités et préretraités

La section Rive-sud de Montréal de l’Association québécoise des retraités et préretraités (AQDR) a vu le jour le 20 octobre dernier en présence d’une trentaine de personnes.

Pierre Lynch, le président national de l’AQDR, a souligné aux participants qu’en pleine crise du logement, l’organisme revendique une augmentation du nombre de logements sociaux et ce depuis de nombreuses années.

L’AQDR est présente sur plusieurs terrains de luttes. Ses revendications s’articulent autour de quatre grands enjeux : prévenir la pauvreté, assurer une qualité de vie adéquate, favoriser l’inclusion sociale et s’engager dans une démarche de développement durable.

Le territoire que couvrira la nouvelle section est très vaste : 11 villes, allant de Brossard à Varennes en passant par Longueuil, Saint-Bruno et Sainte-Julie. Environ 800 membres habitent ce territoire. Ils relevaient du palier national, ils relèveront dorénavant du palier de la rive-sud de Montréal.

« Mon rêve, c’est que nous trouvions le moyen de mobiliser les personnes âgées comme les étudiants l’ont fait en 2012 », affirme Pierre Lynch.

La députée de La Pinière, Linda Caron, et le président d’arrondissement de Greenfield Park, Sylvain Joly, ont pris la parole devant l’assemblée. La coordonnatrice des aînés de la Maison internationale de la rive-sud, Yasmine Ibrahima, était également présente.

« Nous nous mettons au travail dès maintenant », a souligné le président élu de la section rive-sud de Montréal, Yves Savignac.