Un salon pour les auteurs en histoire de Boucherville

La Société d’histoire des Îles-Percées à Boucherville organise un Salon des autrices et auteurs en histoire de Boucherville à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère (salle Robert-Lionel-Séguin) le vendredi 10 novembre de 18h à 21h et le samedi 11 novembre de 10h à 17h.

Cet événement majeur en histoire permettra aux visiteurs d’acquérir à bas prix plusieurs ouvrages spécialisés en histoire qui concernent Boucherville, son fondateur et même ses environs. Place au roman et à l’histoire autobiographique! Cette année, l’offre se diversifie et plusieurs autrices et auteurs seront présents sur place pour dédicacer vos acquisitions.