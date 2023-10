Un projet à la biblio pour les enfants aux besoins particuliers : Un livre pour tous

La Ville de Boucherville souhaite réserver une place spéciale aux familles dont les enfants ont des besoins particuliers. Dans cette optique d’inclusion, la bibliothèque a mis en œuvre le projet Un livre pour tous, qui vise l’accueil de ces familles dans la bienveillance et le non-jugement. Ainsi, tous les dimanches de 9 h à 10 h, une heure spéciale leur est consacrée à la bibliothèque.



Lors de cette période moins achalandée, les lumières sont tamisées et du matériel sensoriel est mis à la disposition des enfants, le tout dans le but d’offrir à ces derniers un espace sécurisant. Les services de prêt et d’aide au lecteur sont également accessibles.



En plus de cette nouvelle plage horaire, la bibliothèque a élaboré un guide d’accueil des enfants à besoins particuliers afin de préparer leur visite. Des pictogrammes ont aussi été conçus et apposés à différents endroits de la bibliothèque pour faciliter les communications avec les employés.



Parce que chaque enfant est unique, les activités Heure du conte sont aussi adaptées en tenant compte des besoins spécifiques des enfants. Par exemple, des pictogrammes sont utilisés pour expliquer le déroulement de l’activité et les enfants ont la possibilité de se dégourdir ou de se calmer dans les zones dédiées à ces usages.



Pour obtenir davantage d’informations sur les mesures d’inclusions mises en place pour les familles dont les enfants vivent avec des différences physiques, intellectuelles ou neurodéveloppementales, ou encore pour consulter le guide d’accueil, les citoyens peuvent se rendre au boucherville.ca/unlivrepourtous. Une copie du guide est également disponible à la bibliothèque.



Renseignements

boucherville.ca/bibliotheque

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

450 449-8650 | bibliotheque@boucherville.ca