Varennes lance un appel aux volontaires pour une plantation d’arbres

La Ville de Varennes, en collaboration avec Arbre-Évolution, fait appel aux citoyens pour une initiative de plantation d’arbres et d’arbustes qui vise à rendre plus vert les espaces des ateliers municipaux et du parc Saint-Charles. Les journées de reboisement se tiendront du 26 au 28 octobre, de 9 h 30 à 17 h, avec une pause-dîner de 12 h à 13 h.



26 octobre : Les volontaires sont invités aux ateliers municipaux situé au 2650, rue Sainte-Anne. Le point de rencontre se trouve à côté des boîtes postales, près du 163, rue Victor-Bourgeau.



27 et 28 octobre : La plantation se déroulera au parc Saint-Charles, près de la pente à glisser. Les volontaires sont attendus au stationnement du terminus de Varennes, rue Jules-Phaneuf.



Les personnes qui désirent participer à cette initiative de reboisement social sont priées de confirmer leur présence en appelant la réception de l’hôtel de ville au 450 652-9888.



Les participants doivent être équipés d’une gourde d’eau, de chaussures appropriées ou de bottes et de vêtements imperméables en cas de conditions météorologiques légèrement instables. Il est recommandé d’apporter une paire de gants de jardinage. L’activité de plantation d’arbres ne nécessite aucune compétence particulière. Des équipes seront présentes sur le terrain pour guider et assister les participants.



Contribuer au verdissement du paysage local représente une excellente occasion de créer un impact positif sur la communauté. La Ville de Varennes espère accueillir de nombreux participants, en particulier les générations plus jeunes, animées par une forte volonté d’agir pour réduire l’impact environnemental.