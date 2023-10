L’insécurité alimentaire atteint des sommets

En Montérégie, 80 382 personnes sont aidées mensuellement par Moisson Rive-Sud, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à 2022 et de 25 % comparativement à 2021. C’est une situation jamais vue auparavant.

Moisson Rive-Sud constate que le portait des usagers qui sollicitent de l’aide alimentaire se diversifie. De plus en plus, le nombre de personnes en emploi augmente. Avec bon nombre d’usagers supplémentaires, l’organisme fait face à une pression exceptionnelle et grandissante et a d’ailleurs manqué de denrées par ses sources d’approvisionnement usuelles en 2023.

Le directeur général de Moisson Rive-Sud, Dany Hétu, explique que bien que le réseau d’aide tente de pallier la demande et les trous dans le filet social, il ne pourra avoir un impact durable dans la lutte contre la faim au Québec. Cela doit passer par l’implantation de politiques de lutte à la pauvreté. Sans soutien supplémentaire, indique-t-il, il y a risque de bris de services. Pour faire face à cette demande accrue, le réseau a besoin d’une aide financière d’urgence, conclut-il. (D. L.)