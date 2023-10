Le conseiller Sylvain Dubuc nommé maire suppléant de Sainte-Julie en novembre, décembre et janvier

La Ville de Sainte-Julie annonce que le conseiller municipal Sylvain Dubuc agira à titre de maire suppléant pour les mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024. Sa nomination a été annoncée à la séance ordinaire du mois d’octobre.



En vertu de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité est tenue de disposer en tout temps d’un maire suppléant. L’élu nommé à ce poste remplace le maire au besoin lors de différentes activités.



En plus de ses fonctions de conseiller municipale du district de la Belle-Rivière/Ringuet, M. Dubuc oeuvre à titre de :

– Membre du Comité des politiques citoyennes – Famille et jeunesse

– Membre du Comité de la biodiversité et de l’environnement

– Membre du Comité de travail pour le commerce local



« Sylvain Dubuc, en tant que conseiller municipal, se distingue par son engagement constant et son attention bienveillante envers les préoccupations des citoyens. Je suis convaincu que ces qualités l’aideront à accomplir son mandat de maire suppléant », a précisé le maire Mario Lemay. Il a aussi remercié le conseiller Eric Faucher qui occupe les fonctions de maire suppléant depuis le mois d’août.