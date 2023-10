Des actions pour rendre les rues plus sécuritaires à Boucherville

Plus de sécurité sur la rue De Saint-Pierre

La Commission de la circulation et du transport de la Ville de Boucherville analysera la sécurité routière sur la rue De Saint-Pierre. De nombreux automobilistes pressés et qui roulent souvent trop rapidement empruntent cette petite rue résidentielle qui, du boulevard Marie-Victorin, mène à la rue Le Laboureur où est située l’école primaire Paul-VI. Bien que l’école génère beaucoup de déplacements en voiture, le trafic de transit est aussi important en dehors des heures scolaires.

Or, plusieurs familles avec de jeunes enfants qui habitent la rue de Saint-Pierre craignent le pire et souhaitent la mise en place de mesures afin d’améliorer la sécurité routière en tout temps.



Plus de fluidité

Un an après le début des travaux au tunnel, la Ville de Boucherville veut analyser à nouveau la circulation à l’intersection de Mortagne et Ampère, puisque l’objectif de fluidité des autobus n’est pas atteint.



Moins vite sur le rang Lustucru

Les élus municipaux ont approuvé la recommandation de la Commission de la circulation et du transport de modifier la règlementation afin que la limite maximale de vitesse soit abaissée à 40 km/h sur le rang Lustucru.



Virage à l’intersection De Montarville et du Fort-Saint-Louis

Les automobilistes hésitent souvent à l’intersection des boulevards De Montarville et du Fort-Saint-Louis. La signalisation sera bientôt modifiée afin que la voie de gauche sur De Montarville à l’intersection du boul. du Fort-Saint-Louis en direction nord soit un virage obligatoire à gauche.



Stationnement trop près des intersections dans le Vieux-Boucherville

La visibilité n’est pas toujours bonne pour les automobilistes lorsque des voitures sont garées près des intersections des rues étroites du Vieux-Boucherville.

Un marquage en jaune sera fait sur les tranches de trottoir afin de délimiter les zones de 5 mètres de chacune des intersections du quartier dans les rues où le stationnement est autorisé.



Trop de voitures sur des Seigneurs et Jeanne-Crevier

De toute évidence, le stationnement du Centre d’hébergement de soins de longue durée des Seigneurs n’est pas assez grand pour accueillir tout le personnel et les visiteurs. Depuis que la vocation de la résidence Havre de la Providence a été modifiée en CHSLD, le nombre de voitures garées sur les rues résidentielles des Seigneurs et Jeanne-Crevier a explosé.

Cette problématique fait présentement l’objet d’une analyse de la part de la direction de l’urbanisme qui tente de trouver des solutions.



Nouvelle traverse piétonnière

Une traverse piétonnière sera ajoutée sur la rue Pierre-Boucher à l’intersection de la rue Antoine-Girouard, particulièrement pour les écoliers de l’école de quartier et les clients du centre commercial.