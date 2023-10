Soccer : un peu de Boucherville dans la victoire nationale

Deux Bouchervilloises ont contribué à la victoire de leur équipe lors des championnats canadiens de soccer U15F qui se tenaient à Waterloo, en Ontario, du 4 au 9 octobre derniers.

La gardienne de but Zoé Dinel et l’attaquante Laure Langlois et leurs collègues du club de soccer de Longueuil ont remporté tous les matchs pour monter sur la plus haute marche du podium. Les joueuses avaient, plus tôt, gagné la Coupe Québec en septembre. (D.L)