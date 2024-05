Une campagne originale pour les travailleurs des TP

La Ville de Boucherville présente une campagne originale pour valoriser le travail de ses employés du Service des travaux publics.

Elle profite de la Semaine nationale des travaux publics qui se tient du 19 au 25 mai pour faire ressortir l’engagement de son personnel de la Direction des travaux publics via une campagne mettant en vedette les visages de ses travailleurs.

Elle rappelle le rôle de ces travailleurs qui s’occupent, entre autres, de l’entretien des édifices municipaux, de la mécanique, des parcs, des espaces verts, de la foresterie urbaine, des infrastructures souterraines, ainsi que de la voie publique.

Elle indique, notamment, que ces responsabilités concernent l’entretien de 675 km de conduites souterraines (250 km d’aqueduc et 425 km d’égout) : l’installation de 780 bollards de pistes cyclables ; la gestion de 5 615 lampadaires et 19 feux de circulation ; l’entretien de 28 terrains de soccer naturels et 8 terrains de baseball ; et la plantation chaque année de 400 arbres, 12 600 annuelles et 6 200 bulbes.