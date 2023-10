Une série d’activités pour célébrer l’Halloween à Boucherville

À l’occasion de la grande fête de l’Halloween, la Ville de Boucherville annonce que plusieurs activités gratuites se dérouleront sur son territoire les 27, 28 et 31 octobre prochains.



Le sentier frissons familles au parc du Bois-de-Brouage

Vendredi 27 octobre, 18 h à 21 h

Une partie du parc sera transformée en parcours immersif où de mystérieux personnages, jeux de lumière, fumée abondante et sons divertiront les visiteurs. Les déguisements sont de mise, puisqu’un photomaton sera sur place pour immortaliser les participants. Les lieux seront également animés par un spectacle de danse et un DJ. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. L’entrée du sentier se trouvera à l’intersection des rues Thomas-Pépin et de Brouage.

La Ville tient à remercier les Ateliers Nez Rond, le Club photo de Boucherville, l’École de danse de Boucherville, l’Escale familiale de Boucherville et le Théâtre Jankijou pour leur collaboration.

L’Halloween au Marché public Lionel-Daunais

Samedi 28 octobre, 18 h à 21 h

Les activités familiales prévues seront gratuites et auront pour thème « Le royaume des squelettes ». Animations, structures gonflables, contes d’Halloween, labyrinthe hanté et activités artistiques seront de la programmation. Cette soirée aura lieu beau temps, mauvais temps! Le Marché public Lionel-Daunais est situé au 1020, rue Lionel-Daunais.

Maison hantée de la Maison des jeunes de Boucherville*

Mardi 31 octobre, 18 h 30 à 21 h

Le soir de l’Halloween, la Maison des jeunes se transformera en un lieu d’épouvante, de mystères et de frissons. Les monstres et les fantômes qui hantent ses murs depuis les temps anciens auront de quoi donner la frousse à tous ceux et celles qui oseront affronter l’inconnu! La Maison des jeunes est située au 540, chemin du Lac.

Parcours hanté à travers la ville*

Mardi 31 octobre

La Ville de Boucherville lance un appel à tous les passionnés d’Halloween qui décorent leur demeure ou leur terrain de façon majestueuse et terrifiante pour l’occasion! Les lieux seront répertoriés sur la carte interactive sur le site de la Ville au boucherville.ca/halloween. L’objectif est de permettre aux petits monstres et à leurs parents de visiter des lieux qui valent le détour!



Les résidents souhaitant s’afficher sur la carte interactive doivent remplir le formulaire en ligne à cet effet, au boucherville.ca/halloween.

Aucune donnée personnelle ne sera associée aux adresses inscrites sur la carte interactive.

*La Ville de Boucherville n’est pas responsable du degré de frousse occasionné par cette activité.



Renseignements

Ligne info-loisirs : 450 449-8640