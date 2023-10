Suzanne Roy annonce une aide financière de 78 650 $ à la Ville de Saint-Amable afin de favoriser le vieillissement actif

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, annoncent qu’une aide financière de 78 650 $ est octroyée à la Ville de Saint-Amable afin d’appuyer son projet d’aménagement d’une aire de loisirs au parc Le Rocher.



Avec ce nouvel espace, Saint-Amable souhaite favoriser les déplacements actifs et sécuritaires des personnes aînées. Les travaux consistent plus particulièrement en la réfection des surfaces des terrains de pétanque, la création d’un sentier pédestre d’une longueur approximative de 230 pieds et l’aménagement paysager du site. L’installation d’abris solaires en toile ainsi que de mobilier urbain comprenant notamment des bancs et des tables de pique-nique est aussi prévu. De plus, l’aire de loisirs sera munie de systèmes d’éclairage extérieur à diodes électroluminescentes (DEL).



« Je tiens à remercier les personnes impliquées dans ce projet. Je souligne également leur proactivité pour améliorer les infrastructures de leur Ville. Nous sommes heureux de l’initiative de Saint-Amable qui permettra aux aînées et aînés, mais aussi à l’ensemble des citoyennes et des citoyens, de profiter d’espaces de détente adéquats et conviviaux », a mentionné Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie.



« Ces nouvelles installations récréatives au Parc Le Rocher renforcent les actions de la Ville en faveur d’une offre de loisirs diversifiée et accessible aux aînés. Leur intégration harmonieuse et soucieuse de l’environnement au cœur de la richesse écologique de ce parc récréotouristique participe à faire de Saint-Amable, un lieu de vie active pour les aînés, et où il faut bon vivre à tout âge. La contribution du programme PRIMADA a été essentielle pour soutenir la réalisation de ce projet et pouvoir faire profiter les aînés, encore davantage, de ce joyau de la nature », a conclu Stéphane Williams, maire de Saint-Amable