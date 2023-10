Une demande de financement pour 62 logements abordables à Sainte-Julie

Dans une entrevue au journal La Relève en juin dernier, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a affirmé que le logement abordable constituait une des priorités de son administration. Une importante étape a été franchie récemment alors qu’une demande conjointe avec la Villa de l’Amitié a été envoyée au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) et à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour la construction de 62 unités à prix modique.

Cette problématique est particulièrement aigue à Sainte-Julie, car elle fait partie des villes canadiennes ayant le plus faible taux d’inoccupation résidentiel avec seulement 0,4 % de logements vacants selon les données 2022 d’une étude réalisée par le portail web Point2 Home et le Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette situation a provoqué une pression à la hausse des loyers et a entraîné une importante pénurie de logements abordables sur le territoire.

Précisons dans ce dossier que la Villa de l’Amitié est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de construire et d’administrer des logements communautaires à Sainte-Julie depuis plus de 40 ans. L’organisme est propriétaire d’un immeuble de 21 logements abordables sur la rue Lamoureux, dans le secteur du Vieux-Village, et si le gouvernement du Québec sélectionne le projet, l’actuel bâtiment sera reconstruit et agrandi afin d’offrir 62 logements abordables.

Dans la demande conjointe, le maire Mario Lemay a précisé que l’avantage de ce projet est qu’il est prêt à démarrer. Pour sa part, le président de la Villa de l’Amitié, Martin Bécotte, s’est dit très heureux de l’appui de la Ville et que, si la SHQ accepte de financer ce projet, celui-ci permettra de construire des logements qui resteront « abordables à perpétuité » étant donné qu’il s’agit d’un OSBL.