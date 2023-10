Une aide de 150 M$ du fédéral pour le projet du Port de Montréal dans la Zone industrialo-portuaire Contrecœur–Varennes

Le 10 octobre dernier, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, un investissement pouvant atteindre 150 M$ pour la construction à Contrecœur du nouveau terminal à conteneurs de l’Administration portuaire de Montréal (APM). De son côté, l’APM a précisé qu’elle prendra dorénavant en charge la responsabilité d’une partie de la réalisation du projet et a mis fin à l’appel d’offres en cours afin d’adopter un mode de réalisation hybride.

La construction d’un nouveau terminal dans la grande Zone industrialo-portuaire Contrecœur–Varennes comprendra notamment un quai de 675 mètres de long, y compris une aire d’approche pour les navires; un réseau ferroviaire relié aux voies actuelles du CN, y compris un point de transfert ferroviaire et un centre de transfert de marchandise; une route d’accès pour relier le terminal au réseau public; une cour servant à la manutention des conteneurs; un bâtiment administratif et un bâtiment d’exploitation.

La nouvelle approche préconisée par l’APM prévoit que les travaux estimés à 1,4 milliard $ du futur terminal seront dorénavant effectués en mode hybride puisque les ouvrages en eau seront entièrement pris en charge par l’APM, ce qui inclut la construction des quais et les travaux de dragage. La planification de ces chantiers fera l’objet d’une démarche de type conception-construction collaborative avec une entreprise qui l’accompagnera pour ce volet pour les prochains neuf à douze mois.

En ce qui concerne les travaux terrestres et l’exploitation, l’APM lancera un appel de propositions sur invitation au début de 2024 pour sélectionner un partenaire privé qui s’occupera de la construction du terminal (cour de conteneurs, bâtiments et services publics et connexion ferroviaire). Ce partenaire privé exploitera et entretiendra aussi le terminal sous une approche CCFEE (construction, conception, financement, entretien et exploitation).

Selon APM, le projet permettra d’accueillir 1,15 million de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) à Contrecœur et contribuera à la création de 8 000 emplois durant la construction et de 1 200 emplois directs et indirects durant l’exploitation, alors qu’il génèrera plus de 140 M$ par an de retombées économiques au pays.