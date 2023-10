La bibliothèque municipale de Sainte-Julie célèbre la Semaine des bibliothèques publiques

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie souligne la 25ᵉ édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec se tenant, du 14 au 21 octobre, sous le thème Vous avez changé. Vos biblios aussi !. Plusieurs activités et surprises attendront la population.



La bibliothèque de Sainte-Julie en collaboration avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et ses partenaires profitent de cette Semaine pour inviter les Québécoises et les Québécois à redécouvrir les multiples rôles sociaux de ces établissements culturels essentiels.



Pour souligner cette Semaine, il y a de nombreuses activités. Pour les adultes, il y aura une rencontre avec l’autrice Martine Delvaux, un spectacle de la troupe En lisant su’l perron et un atelier d’écriture en ligne avec Jocelyne Saucier. Pour les plus jeunes, il y aura une rencontre avec l’autrice Louise Tondreau Levert, un bébé conte (18-36 mois), une heure du conte (3-5 ans), un atelier de robotique, un concours de décoration de citrouilles et plus encore. Les détails entourant les activités sont disponibles dans la section bibliothèque sur le site Web de la Ville.



À propos de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Cet événement annuel, créé en 1999, est l’occasion de mettre en lumière les bibliothèques publiques de la province comme étant des lieux de culture ouverts à toutes et à tous. La Semaine est organisée par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et ses partenaires Bibliopresto, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ).