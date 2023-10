Sainte-Julie : une étude pour la mise en commun des services de sécurité incendie avec Varennes

Le ministère des Affaires municipales ainsi que la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, ont annoncé récemment une somme de 2 363 635 $ pour soutenir quinze initiatives de coopération intermunicipale, dont notamment à Sainte-Julie pour la réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en commun de services ou de ressources en sécurité incendie avec les municipalités de Varennes et Saint-Amable.

Un octroi de 15 624 $ est ainsi prévu à la Ville de Sainte-Julie à cette fin. De plus, deux projets émanant de la MRC de Marguerite-D’Youville ont aussi été acceptés. Le premier vise la mise en place d’un système de gestion documentaire et d’archivage numérique régional pour la MRC, les municipalités de Verchères, de Calixa-Lavallée, de Contrecœur, de Saint-Amable et de Sainte-Julie, la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud, l’Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville et la Régie intermunicipale d’eau potable de Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable. Un montant de 250 000 $ a été accordé pour sa réalisation.

De plus, une aide financière de 77 265 $ a été remise au deuxième projet qui a pour but d’établir une entente de coopération intermunicipale en géomatique pour la MRC et les municipalités qui la composent.

« Je suis très fière de ces partenariats qui visent l’optimisation de la prestation de services dans diverses municipalités de la Montérégie », a précisé Suzanne Roy à cette occasion. « Que ce soit en partageant de la main-d’œuvre ou en regroupant un service, chaque initiative contribue à améliorer la qualité de vie au sein des collectivités. Je suis convaincue que ces projets amèneront d’autres municipalités à faire de même. »