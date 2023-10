Sainte-Julie: le parc des Étangs-Antoine-Charlebois affiche ses nouvelles couleurs

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le lancement de son tout nouveau programme d’affichage et de signalétique au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, offrant ainsi aux visiteurs une expérience amusante et éducative.



Dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs et dans le cadre de l’engagement de la préservation de ce milieu naturel, la Ville souhaite, à travers cet affichage, sensibiliser la population à l’importance de l’écosystème du parc. Plusieurs types de panneaux signalétiques ont été pensés et réfléchis pour rendre la randonnée dans le parc plus facile et agréable. Des panneaux directionnels ainsi que des balises ont été installés sur tout le trajet.



Pour rendre la randonnée divertissante, les citoyens sont invités à numériser les codes QR qu’ils croisent sur leur chemin afin de compléter le parcours ludique « À la découverte des étangs ». À travers ce jeu interactif de 13 stations, les utilisateurs pourront réaliser les activités proposées, telles que des devinettes, des charades, des défis photographiques et bien plus. Ces codes QR permettent également de trouver l’endroit où les marcheurs se situent. Rappelons que des panneaux d’interprétation avaient aussi été installés lors de l’inauguration du parc. Ces panneaux permettent aux visiteurs de mieux comprendre et apprécier les richesses naturelles qu’abrite le parc des Étangs-Antoine-Charlebois.



« Ce parc est une richesse pour la Ville de Sainte-Julie. Ces étangs entourés de boisés abritent plusieurs espèces, dont certaines plus étonnantes, comme la loutre de rivière, la grande aigrette et la gallinule poule d’eau. L’accès à ce site d’interprétation est complètement gratuit, et j’encourage la population julievilloise à découvrir ce joyau naturel qui se trouve sur notre territoire », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



À propos du parc des Étangs-Antoine-Charlebois



Situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie, ce site d’interprétation au grand potentiel écologique abrite plusieurs espèces dont 110 de végétaux, 66 d’oiseaux, 14 de mammifères et 6 d’amphibiens et de reptiles. Parmi celles-ci, 5 espèces sont en situation précaire et 26 sont dites d’intérêt.