Parc des Étangs-Antoine-Charlebois à Sainte-Julie: acquisition de 56,4 hectares afin de protéger à perpétuité ce boisé de grande valeur

Le parc des Étangs-Antoine-Charlebois est l’un des petits trésors méconnus de la Ville de Sainte-Julie et une petite marche dans ses sentiers en automne suffisent pour s’en convaincre. Bonne nouvelle pour les amants de la nature, la Ville de Sainte-Julie a récemment annoncé l’acquisition de nouveaux terrains d’une superficie de 56,4 hectares situés dans ce secteur. La Municipalité contribuera donc à protéger à perpétuité ce boisé de grande valeur.

Situé à l’extrémité nord de Sainte-Julie, près de Saint-Amable, ce site d’interprétation au grand potentiel écologique abrite plusieurs espèces, dont la loutre de rivière, la grande aigrette, l’orignal et la gallinule poule-d’eau. On y retrouve 110 espèces de végétaux, 66 d’oiseaux, 14 de mammifères et 6 d’amphibiens ou reptiles, dont certains sont en situation précaire.

La Ville a précisé que l’acquisition de ces lots a été rendue possible grâce à un investissement de 973 750 $, réparti à parts égales entre le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Sainte-Julie a quant à elle contribué à hauteur de 486 877 $ pour acquérir ces terrains, qui doublent la superficie du parc.

« L’acquisition annoncée permettra d’agrandir considérablement la superficie du parc des Étangs-Antoine-Charlebois », a fait savoir Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie. « La population pourra ainsi profiter d’un espace boisé encore plus riche et plus vaste. »

« L’acquisition de ces terrains par la Ville permettra de mettre davantage en valeur le milieu naturel et toute la richesse qu’il abrite, tout en permettant aux Julievillois de s’y promener », a ajouté pour sa part Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.