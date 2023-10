La quatrième édition de la Traverse de l’épouvante se tiendra le 28 octobre à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour de la Traverse de l’épouvante pour une quatrième édition. Cette année, l’activité se déroulera le 28 octobre, de 17 h 30 à 21 h, au parc Armand-Frappier situé au 199, boulevard Armand-Frappier, à l’arrière de l’aréna.



Lors de cette soirée, les citoyens seront invités à parcourir un parcours illuminé de 500 m ayant pour thème « Films cultes d’Halloween ». Les visiteurs parcourront le sentier pédestre et iront à la rencontre de personnages comme Coco, la Famille Adams, Harry Potter qui animeront des tableaux en plus de la zone frayeurs et frissons qui sera réservée aux plus braves avec des personnages de films et séries comme Walking Dead, Freddy et Chucky. Des bénévoles déguisés, des animateurs et des professionnels bonifieront le trajet. Les participants recevront des bonbons lors du parcours.



L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise. L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à se stationner à l’aréna, dans le stationnement incitatif et dans les rues entourant le parc.



Personnes à besoins particuliers

Les citoyens à besoins particuliers pourront réaliser le parcours de 17 h à 17 h 30. Les animations et la musique d’ambiance seront adaptées. Les participants doivent confirmer leur présence pour cette plage horaire au loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.





Bénévoles recherchés



Plusieurs postes de bénévoles sont disponibles : aides au montage de décor, aides au démontage de décor, maquilleurs, préposés aux entrées, bénévoles costumés, distributeurs de breuvage, préposés aux stationnements. Les citoyens qui souhaitent participer à l’activité comme bénévole sont invités à contacter le Service des loisirs à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122.