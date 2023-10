Nouveau sursis pour les cerfs de Longueuil

La saga des cerfs du parc Michel-Chartrand connait un nouveau chapitre car le cabinet de l’avocate bien connue, Me Anne-France Goldwater a déposé il y a quelques jours sa demande pour aller en appel de la décision rendue le 20 aout dernier par le juge Jolin de la Cour supérieure du Québec et qui autorisait la Ville de Longueuil à aller de l’avant avec l’abattage d’une centaine de bêtes.

Le directeur général de Sauvetage Animal Rescue (SAR), Éric Dussault, aurait aussi signé les documents juridiques tout comme la citoyenne de Longueuil, Florence Meney qui est impliquée dans la démarche.

Le dossier devrait donc être de nouveau débattu en Cour d’appel cette fois-ci à Montréal, le vendredi 20 octobre prochain. En fait c’est à ce moment et à la lumière des arguments avancés, que la Cour décidera si oui ou non la demande d’appel peut être entendue.

Les demandeurs devront démontrer que le jugement rendu par la Cour supérieure contenait des erreurs en droit ou dans les faits.

En attendant la Ville de Longueuil ne peut toujours pas procéder à l’abattage des cerfs en utilisant des arbalètes pour tuer les bêtes.