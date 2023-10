À l’Hôpital Pierre-Boucher : de nouveaux locaux pour le centre mère-enfant

Les nouveaux locaux de néonatalogie du centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-Boucher ont été inaugurés aujourd’hui.

Ces travaux, réalisés dans le cadre de la première phase de l’agrandissement et de la modernisation de l’Hôpital Pierre-Boucher, ont permis le réaménagement complet du département de néonatalogie qui compte désormais 10 chambres, pour un total de 16 lits. Les nouveaux espaces sont plus attrayants, mais permettent aussi de faciliter la contribution des parents dans les soins offerts aux nouveau-nés.

Dans le cadre de cette première phase, les travaux se poursuivront dès cet automne. Le département d’obstétrique et la salle de césarienne seront agrandis pour être plus fonctionnels.

Les deux autres phases visent à moderniser le troisième étage du centre mère-enfant, qui sera consacré aux services d’obstétrique et de néonatalogie.

Ce projet de modernisation du centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-Boucher représente un investissement de 20 M$, dont 1,5 M$ sont investis par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher et 206 038 $, par Opération Enfant Soleil.