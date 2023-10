Trois journées qui démontrent le dynamisme culturel de Boucherville

Les Journées de la culture se sont déployées sur trois jours à Boucherville du 28 septembre au 1er octobre. Il y avait beaucoup de choses à voir en peu de temps ce qui, du coup, a démontré tout le dynamisme culturel de la ville.

Les gens ont profité pleinement des activités présentées, particulièrement au centre multifonctionnel Francine-Gadbois où une majorité d’artistes était accueillie. Démonstration de monotype, atelier de modelage, création d’œuvres collectives… il y en avait pour tous les goûts et pour développer la fibre artistique de chacun.

Ici et là, à la bibliothèque municipale ou à la galerie Jean-Letarte, les artistes et les créateurs ont accueilli le public friand de découvrir, de voir et d’entendre.

Les citoyens et les visiteurs ont aussi pu s’informer sur l’histoire et le patrimoine de la Ville puisque la Société d’histoire des Îles-Percées a organisé des visites guidées du Vieux-Boucherville.