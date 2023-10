La culture hispanique à l’honneur à Boucherville

Environ 205 personnes ont participé au Festival latino-américain organisé le 30 septembre dernier à Boucherville par Luis Zuniga, Bouchervillois d’origine chilienne, et fondateur de l’Association hispano-québécoise de la Montérégie (AHQM), dont la mission est de créer des synergies entre les personnes issues de la culture hispanique et la société d’accueil québécoise.

M. Zuniga profite ainsi du Mois du patrimoine latino-américain pour mettre en valeur la culture hispanique et faire découvrir aux Québécois la gastronomie, la musique et les danses de ces pays.

Aussi, dans le cadre d’une programmation de conférences et d’activités qui se déroulent dans divers lieux publics en Montérégie tout au long du mois d’octobre, l’AHQM a offert à la bibliothèque municipale des livres en espagnol (romans, poésies, bandes dessinées, livres d’histoire) pour enrichir sa collection.