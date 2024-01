Maigre récolte pour Montériski au Mont-Sainte-Anne

Les skieurs de Montériski ont dû se contenter d’un seul podium le week-end dernier au Mont-Sainte-Anne. Cette compétition réunissait les meilleurs fondeurs du Canada puisqu’elle servait de sélection pour l’équipe canadienne de ski de fond. Jérémy Lanz a sauvé l’honneur de Montériski en gagnant la finale du sprint en style libre chez les M20. Le Longueuillois, Xavier Lefebvre, n’a pas à rougir de sa performance puisqu’il s’est rendu en demi-finale de la classe ouverte terminant au 12e rang du classement final de cette épreuve. Justin Boudreau de Boucherville a terminé au 25e rang des M20 et le Grandbasilois, Alexandre Bourque, a pris la 38e position de la classe ouverte.

Samedi, Xavier Lefebvre a réalisé le meilleur temps pour Montériski qui lui a valu une 20e place toute catégorie au 10 km classique. Jérémy Lanz et Justin Boudreau, ont terminé l’épreuve respectivement aux 27e et 43e rangs du classement général ce qui se traduit par une 7e et une 16e place chez les M20. La course du 20 km style libre a été encore plus éprouvante pour les trois skieurs : Lefebvre 37e, Lanz 40e et Boudreau 62e.

Chez les moins de 18 ans, Thomas Langevin de Saint-Lambert, a pris une impressionnante 6e place au 10 km style libre. Il avait précédemment terminé au 14e rang du 7,5 km classique. La Grandbasiloise, Élodie Malois, a terminé au 17e rang de la catégorie M16 au 7,5 km classique et en 17e position sur la même distance en style libre.