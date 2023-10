La piscine extérieure de Boucherville doublera de superficie

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la piscine extérieure de Boucherville a franchi une nouvelle étape.

Le conseil municipal a accordé à la firme Blouin Tardif architecture environnement inc. le mandat de réaliser les études de faisabilité et d’un concept d’une piscine extérieure au Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier (CALEC). Le contrat s’élève à 104 799,71 $.

Rappelons que la piscine extérieure construite en 1966 a besoin d’être mise à niveau. Le conseil municipal souhaite profiter de ces travaux pour également doubler sa superficie. Elle passerait de 25 à 50 mètres et serait chauffée avec un système géothermique.

Une demande d’aide financière a d’ailleurs déjà été adressée au gouvernement du Québec pour ce projet. De plus, à cette fin, une somme de 9,5 M$ est inscrite en 2023 au Programme triennal des immobilisations (PTI).