120 000 $ pour la Fondation Hôpital Pierre-Boucher 

C’est un clap de fin pour le Défi des générations! Ensemble, les centaines de participants qui se sont dépassés pour leurs hôpitaux ont réussi à amasser plus de 700 000 dollars. À l’échelle de la Montérégie, pour les Fondations Anna-Laberge, Hôpital Charles-LeMoyne et Hôpital Pierre-Boucher en Montérégie, ce sont près de 400 000 dollars qui ont été amassés. Les fonds amassés par chacune des fondations contribueront à des projets spécifiques pour leur hôpital. Fondation Anna-Laberge : 70 000 $ qui serviront à l’achat d’équipements pour le Pavillon des naissances. Fondation Hôpital Charles-LeMoyne : Plus de 200 000 $ qui financeront des équipements médicaux à la fine pointe de la technologie. Fondation Hôpital Pierre-Boucher : 120 000 $ qui contribueront à rehausser la performance de l’imagerie médicale.