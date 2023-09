Pénurie de main-d’œuvre : une première au Québec à Sainte-Julie!

Une première au Québec a été réalisée récemment à Sainte-Julie alors que la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, en France et la Ville de Sainte-Julie ont annoncé une entente de partenariat dans le cadre d’une initiative visant à combattre la pénurie de main-d’œuvre.

« Nous sommes fiers que cette initiative voie le jour », a lancé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. « Ce partenariat transatlantique répond à nos besoins urgents en main-d’œuvre, mais témoigne également de la capacité à innover de la Ville de Sainte-Julie pour construire un avenir économique solide et collaboratif. »

Rappelons qu’à la suite de l’adoption de son Cadre de référence pour la relance économique adopté en 2020, la Ville a entrepris de soutenir activement ses entreprises locales pour faire face aux défis de recrutement.

Cette entente permettra aux commerces julievillois de recruter une dizaine de travailleurs âgés de 18 à 35 ans pour une durée de deux ans, tout en offrant à de jeunes Français une expérience de travail à l’étranger. Les deux parties espèrent que d’autres cohortes les suivront sous peu.

La Ville de Sainte-Julie pour sa part facilitera l’accueil et l’intégration des jeunes dans la communauté et on leur offrira des appartements en colocation. Les logements seront meublés et entièrement équipés. Les travailleurs devront débourser autour de 800 $ par mois pour leur loyer.

La Communauté d’agglomération de Béthune- Bruay, Artois Lys Romane, regroupe 100 communes, soit près de 280 000 habitants, et elle est l’une des plus grandes communautés d’agglomération de France.

La députée de Verchères, Suzanne Roy, ainsi que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec ont également participé à l’organisation du projet.

Ce partenariat, annoncé d’abord dans l’édition du journal La Relève du 21 juin dernier, vient donc de franchir une nouvelle étape, alors que l’entente sera officiellement signée au mois d’octobre lors de la visite en France des représentants de la Ville de Sainte-Julie, qui prendront part au processus de sélection des candidats.