10 M$ de plus pour le centre multisport: le projet totalise 40 M$

Le conseil municipal de Boucherville a adopté un projet de règlement afin de modifier le règlement ordonnant des travaux de construction d’un centre multisport dans le but d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant de 10 113 000 $.

À la suite des appels d’offres, la soumission la plus basse est de 40 611 265 $. Le règlement adopté en 2021 avait décrété une dépense de 30 498 206 $ pour réaliser le projet qui sera situé sur le terrain adjacent au Centre des glaces Gilles-Chabot, tout près de l’école secondaire De Mortagne.

Rappelons qu’en mars 2021, le projet n’avait pas été retenu par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). La Ville a réitéré une demande d’aide financière et est en attente d’une réponse.

Les coûts du projet comprennent principalement la construction d’un complexe multisport, où l’on retrouvera un terrain synthétique pouvant accueillir plusieurs sports et une piste de course intérieure, les travaux d’aménagement de site, dont un stationnement.



